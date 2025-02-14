"Наші стосунки, як похід на Москву": історичні валентинки від відомих українців

У всьому світі 14 лютого відзначають День святого Валентина. У цей день прийнято дарувати валентинки тим, кого любиш.

У мережі поділились креативними валентинками із історичними діячами. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в ТікТок.

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Історичні постаті про любов

Ці валентинки присвячені тому, що, можливо, могли б сказати історичні діячі, якби освідчувались у коханні сьогодні. Їх можна було надсилати друзям та коханим, щоб ще раз нагадати про те, що ви їх любите.

У відео можна побачити освідчення дуже різних постатей. Наприклад, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Нестора Махна та багатьох інших. Нехай ми не знаємо, як вони дійсно говорили про любов, проте з огляду на їхні здобутки, можемо припустити це.

Водночас вони дуже милі та смішні, однак розповідають про справжні почуття. Крім цього, вони також несуть просвітницьку функцію та вчергове нагадують про те, яка насичена в України історія та які непересічні особистості будували нашу державу.

Як історичні діячі освідчувались би у коханні: дивіться фото