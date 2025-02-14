В сети поделились креативными валентинками с историческими деятелями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.

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Исторические личности о любви

Эти валентинки посвящены тому, что, возможно, могли бы сказать исторические деятели, если бы признавались в любви сегодня. Их можно было отправлять друзьям и любимым, чтобы еще раз напомнить о том, что вы их любите.

В видео можно увидеть признание очень разных фигур. Например, Григория Сковороды, Симона Петлюры, Нестора Махно и многих других. Пусть мы не знаем, как они действительно говорили о любви, однако учитывая их достижения, можем предположить это.

В то же время они очень милые и смешные, однако рассказывают о настоящих чувствах. Кроме этого, они также несут просветительскую функцию и в очередной раз напоминают о том, какая насыщенная у Украины история и какие незаурядные личности строили наше государство.

Как исторические деятели признавались бы в любви: смотрите фото