Захищав дипломну по Достоєвському та не був офіційно одружений: факти про Василя Симоненка

Трагічна доля Василя Симоненка широко відома всім українцям. Проте він також впізнаваний завдяки своїм глибом віршам, які були своєрідним моральним зрізом його часу.

Поет та журналіст із Черкас прожив коротке, проте насичене життя. 24 Канал розповідає маловідомі факти про поета.

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Його виховувала мати

Василь виріс без батька, який зник ще до його народження. Його виховувала мати-колгоспниця та дід, які прищепили йому працьовитість і внутрішню гідність. Це сильно вплинуло на його поезію – він писав про просту людину з великою душею.

Його дипломна робота була присвячена Достоєвському

Радянська система часто уникала Достоєвського, бо його твори не вписувались у ідеологію. Симоненко не боявся – він захищав тему "Людина і мораль у творчості Достоєвського".

У нього була улюблена ручка, яку він називав "братом по крові"

Він жартома говорив, що його чорнильна ручка "пролила стільки нервів, як і він сам", і завжди носив її з собою – навіть на прогулянки.



Симоненко – непересічна особистість / Фото з відкритих джерел

У нього був син, якого він майже не бачив

У Василя був син Олесь, якого він мав із дружиною Людмилою. Проте через тяжку хворобу і ранню смерть він майже не встиг бути з ним поруч. Його особиста драма – це біль, що пронизує деякі його пізні вірші.

Вони з Людмилою Симоненко не були офіційно одружені

Вони жили як подружжя, проте офіційно так і не одружились.

Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України у 2005 році, пояснюючи це дискредитацією нагороди політиками. Вона була першою жінкою в русі шістдесятників, яка відкрито виступила проти радянського режиму, і ніколи не вступала до Спілки письменників СРСР.