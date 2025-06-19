Український поет, який двічі відмовився від громадянства СРСР та критикував владу

Українські діячі завжди були прикладом боротьби та незламності. Серед українських літераторів є й такі, які виказували непокору навіть у таборах.

Зокрема, Василь Стус двічі відмовлявся від громадянства Радянського Союзу. Про це свідчать відповідні заяви, які він писав, оприлюднені на сайті Стус Центру, пише 24 Канал.

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Бути громадянином СРСР – бути рабом

Першу відповідну заяву він написав 15 липня 1976 року. Поет вказав, що вважає себе несправедливо засудженим, адже він прагнув демократії і це розцінили як спробу звести наклеп на СРСР, а його бажання розвивати українську культуру кваліфікували як "націоналізм".

Отже, я заявляю: залишатися підданим СРСР більше не вважаю для себе можливим, а тому прошу видворити мене за межі країни, в якій мої людські права зневажаються таким безцеремонним чином,

– написав він.



Копії нотаток Стуса / Фото Стус Центру

Однак цією заявою все не обмежилось. У 1978 році він повторив своє прагнення відмовитись від громадянства із ще більш нищівною критикою системи. Причиною цього стало те, що його не відпускали із заслання відвідати хворого батька.

Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся,

– йшлось у заяві.

Василь Стус відмовлявся від громадянства Радянського Союзу двічі, проте тоталітарна система зробила все, щоб знищити його.

Український поет помер у таборі села Кучино, Пермської області у віці 47 років.

До слова, також свою антирадянську позицію демонстрував і Микола Хвильовий. Він служив у Червоній армії, писав у стилі європейського експресіонізму, і його порівнюють з Камю через глибоке переживання абсурду та духовної самотності.