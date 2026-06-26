Від "Дякую, Руслано!" до "Кальмар сушений": пісні Василя Васильціва, що стали хітами

Український інтернет середини 2000-х років був фактично заполонений хітом "Дякую, Руслано!", яку написав львівський музикант Василь Васильців. Його, до речі, називають першим українським музичним інтернет-мемом. І сьогодні, 26 червня, автор цієї відомої пісні і не тільки святкує день народження.

Які найвідоміші пісні написав музикант Василь Васильців та про що вони, підбірку зробив 24 Канал.

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Хіти Васильціва та його творчий шлях

Народився Василь Васильців у Львові у 1987 році, а займатися музикою почав з 6 років. Відомо, що хлопець співав у капелі духового співу "Sol anime".

У віці 15 або ж 16 років закінчив Львівську музичну школу №2, грав на класичній гітарі. Після цього вступив до Львівського музичного училища імені Станіслава Людкевича на відділ "Музичне мистецтво естради". Загалом Васильців написав понад 350 авторських пісень, зазначає автор в одному з інтерв'ю.

Цікаво, що на той час популярність йому принесли не телевізійні шоу, а YouTube та перші соцмережі. Завдяки простому та навіть інколи незрозумілому тексту, а також завдяки різним платформам його музика стала вірусною.

Відтак в українському секторі блогів LiveJournal його пісні "Дякую, Руслано!" та "Кальмар сушений" починають набирати обертів. Шанувальники створюють окрему Інтернет-спільноту art_off, де вказали, що творчість автора важко схарактеризувати, адже хтось бачить у ньому несмак, а хтось реагує на нього радісним сміхом.

"Дякую, Руслано!"

Без перебільшення, це головний хіт Василя Васильціва. Пісню він написав після перемоги Руслани на Євробаченні у 2004 році. Це була фактично пісня-подяка співачці за те, що вона прославила Україну на весь світ. А ще ця пісня до сьогодні асоціюється з епохою раннього YouTube.

"Дякую, Руслано!" у виконанні Васильціва: дивіться відео

"Кальмар сушений"

На цю пісню є знятий кліп, де абсурдний сюжет, простий текст та незвична манера виконання зробили композицію ще одним вірусним хітом Васильціва. Крім пісні "Дякую, Руслано!", саме "Кальмар сушений" найчастіше згадують, коли говорять про творчість музиканта.

Чим дивує пісні "Сушений кальмар": дивіться відео

"Комп'ютер. Інтернет"

Ще одна пісня, яка сьогодні звучить як привіт із середини 2000-х років. У ній Васильців співає про захоплення цифровими технологіями, а ще про те, що комп'ютер допомагає створювати музику, монтувати кліпи, спілкуватися з людьми та ділитися своєю творчістю зі світом.

Про що пісня "Комп'ютер. Інтернет": дивіться відео