Какие самые известные песни написал музыкант Василий Васильцев и о чем они – подборку подготовил 24 Канал.

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Хиты Васильцива и его творческий путь

Василий Васильцив родился во Львове в 1987 году, а заниматься музыкой начал с 6 лет. Известно, что парень пел в капелле духового пения "Sol anime".

В возрасте 15 или 16 лет окончил Львовскую музыкальную школу № 2, играл на классической гитаре. После этого поступил во Львовское музыкальное училище имени Станислава Людкевича на отделение "Музыкальное искусство эстрады". Всего Васильцев написал более 350 авторских песен, отмечает он в одном из интервью.

Интересно, что в то время популярность ему принесли не телевизионные шоу, а YouTube и первые социальные сети. Благодаря простому и даже порой непонятному тексту, а также благодаря различным платформам его музыка стала вирусной.

В результате в украинском блог-секторе LiveJournal его песни "Спасибо, Руслана!" и "Сушеный кальмар" начали набирать обороты. Поклонники создают отдельное интернет-сообщество art_off, где отмечают, что творчество автора трудно охарактеризовать, ведь кто-то видит в нём безвкусицу, а кто-то реагирует на него радостным смехом.

"Спасибо, Руслана!"

Без преувеличения, это главный хит Василия Васильцива. Песню он написал после победы Русланы на "Евровидении" в 2004 году. Это была фактически песня-благодарность певице за то, что она прославила Украину на весь мир. А ещё эта песня до сих пор ассоциируется с эпохой раннего YouTube.

"Спасибо, Руслана!" в исполнении Васильцива: смотрите видео

"Сушеный кальмар"

На эту песню снят клип, где абсурдный сюжет, простой текст и необычная манера исполнения сделали композицию ещё одним вирусным хитом Васильцива. Помимо песни "Спасибо, Руслана!", именно "Сушеный кальмар" чаще всего вспоминают, когда говорят о творчестве музыканта.

Чем удивляет песня "Сушеный кальмар": смотрите видео

"Компьютер. Интернет"

Еще одна песня, которая сегодня звучит как привет из середины 2000-х годов. В ней Васильцев поет об увлечении цифровыми технологиями, а также о том, что компьютер помогает создавать музыку, монтировать клипы, общаться с людьми и делиться своим творчеством с миром.

О чём песня "Компьютер. Интернет": смотрите видео