У світі не залишилось незабруднених місць: вчені шокували заявою про те, куди дістався пластик

Вчені з Антарктиди попереджають, що більше "ніде на Землі немає недоторканого місця" після шокуючого відкриття. У зразках снігу було виявлено частинки розміром з еритроцит.

Крихітні пластикові частинки розміром з еритроцит були виявлені в Антарктиді. Вчені заявляють, що це тривожний сигнал про те, що навіть найвіддаленіші куточки планети забруднюються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Роки реформ коту під хвіст: Трамп таки узаконив пластикові соломинки

Забруднення пластиком було виявлено на глибоководних ділянках

Мікропластик був виявлений під час аналізу зразків снігу з трьох ділянок, де дослідники проводили польові роботи.

Керівниця дослідження Кірсті Джонс-Вільямс сказала, що результати дослідження підкреслюють "повсюдний характер пластикового забруднення, демонструючи, що немає місця на Землі, яке було б дійсно недоторканим".

Забруднення пластиком було виявлено на глибоководних ділянках льодовика Юніон і льодовика Шанца, а також на Південному полюсі, де розташована дослідницька станція Антарктичної програми США.



У зразках снігу виявили пластик / Фото istock

Вперше були використані передові методи для виявлення частинок розміром 11 мікрометрів – приблизно з еритроцит.

Концентрація коливалася від 73 до 3,099 частинок на літр снігу. Більшість з них були менші за 50 мікрометрів, що свідчить про те, що попередні дослідження з використанням менш чутливих методів могли недооцінити масштаби проблеми.

Частинки включали поширені типи пластику, такі як поліамід (використовується в текстилі), поліетилентерефталат (міститься в пляшках і пакуванні), поліетилен і синтетичний каучук.

Поліамід становив понад половину мікропластику й був виявлений у всіх зразках, відібраних поблизу польових таборів, але не на віддаленому "контрольному" майданчику.



В Антарктиді виявили забруднення від пластику / Фото istock

Екологиня Клара Манно сказала, що це свідчить про те, що деякі частинки могли потрапити з одягу та обладнання, яке використовували вчені.

Ми вважаємо, що це означає, що існують місцеві джерела забруднення пластиком, принаймні, коли йдеться про поліамід,

– зазначила вона.

За її словами, це може бути верхній одяг, мотузки та прапорці, які використовуються для позначення безпечних маршрутів у таборі та навколо нього.

Вчена додала, що потрібно провести більше досліджень, щоб повністю зрозуміти джерела мікропластикового забруднення в Антарктиді. Це дозволить зрозуміти, як найкраще зменшити забруднення в одному з найбільш незайманих місць на Землі.