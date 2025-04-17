Ви могли навіть не задумуватися: чому саме яйце – символ Великодня

Яйце – один із головних символів Великодня, що глибоко вкорінився у традиціях українців ще з дохристиянських часів. Ще здавна наші предки вважали яйце символом життя, весняного пробудження природи та родючості.

За формою воно нагадувало Сонце – джерело світла, енергії та пробудження природи. Та із приходом християнства яйце отримало ще один, сакральний зміст – символ Воскресіння Христового, передає 24 Канал.

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Як яйце стало одним із символів Великодня

З приходом християнства яйце набуло нового значення. Воно стало символом Воскресіння Христового – коли знімають шкаралупу, це наче символізує появу світу, який спас своєю жертвою Ісус Христос.

Також за давніми уявленнями, форма яйця нагадує момент вознесіння Христа у божественному сяйві.

Крім того, яйце асоціювалося з каменем, що закривав вхід до печери, де три дні перебувало тіло Ісуса. Саме тому його розбивання символізувало "звільнення" Христа.

Яйце – символ Воскресіння Христового / Фото Shutterstock

Не менш захоплива й біблійна історія про перше великоднє яйце, яке, за переказами, свята Марія Магдалина принесла римському імператору Тиберію. Коли вона повідомила йому про Воскресіння Христа, той не повірив і сказав, що це так само неможливо, як і те, щоб куряче яйце стало червоним. І в ту ж мить сталося диво – яйце почервоніло.

У давнину навіть існувало повір'я – чим більше яєць розіб’єш на Великдень, тим швидше і легше відбудеться Воскресіння Божого Сина.

Чому з'явилася традиція фарбувати та бити яйця

Фарбування яєць стало невіддільною частиною українського Великодня. З давніх-давен крашанки та писанки прикрашали оселю, ними обмінювалися, і саме з них починається святковий сніданок у неділю.

Цікаво, що традиція "битися" яйцями, хоч, на перший погляд, може здаватися дитячою забавкою, насправді має глибоке значення. У пращурів вона уособлювала боротьбу добра зі злом. Яйце, яке "перемагало" в цій грі, вважалося оберегом, тому його довго зберігали та розбивали останнім.

Традиція "битися" яйцями уособлює боротьбу добра зі злом / Фото Shutterstock

Також у давнину публічні поцілунки на людях вважалися непристойними, тому віряни вигадали символічний спосіб привітання – тричі "цілуватися" крашанками, стукаючи ними одне об одне.