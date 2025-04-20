3 цікаві традиції для молоді на Великдень: як провести свято цікаво

Великдень – найбільше християнське свято, яке багате на різноманітні звичаї і традиції. Хоч багато з них, на жаль, забулися, та все ж залишаються ті, котрі зацікавлюють все більше людей.

Цього року українці відзначають Великдень 20 квітня. 24 Канал зробив добірку 3 цікавих традицій, які можуть зацікавити молодь під час свят.

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Чемпіонат з битків

Чия крашанка міцніша? Традицію битків (чи набитків) крашанками можна удосконалити, перетворивши на турнір у компанії друзів.

Правила можна встановити на власний розсуд. Серед варіантів – турнір, де учасники діляться на пари і змагаються. Чиє яйце розбилось – той програв і віддає своє яйце переможцю. Переможці першого раунду змагаються далі і так до фіналу, поки хтось один не переможе й не забере усі яйця.

Гра в битки може стати чудовою розвагою для великої компанії друзів.

Співання гаївок

Гаївки – народні українські пісні, які закликають весну. Традиційно їх водили дівчата, хоча в багатьох регіонах до цієї розваги долучаються і хлопці.

Зараз заведено збиратися вдень біля церкви, збирати гаївки та водити хороводи. Така розвага для компанії може стати не тільки цікавим способом проведення часу, але й відтворення та збереження автентичної української традиції.



Водіння гаївок / Фото "Збруч"

Поливання водою

Звісно, ця традиція більш актуальна для другого дня Великодніх свят, або, як його називають у народі, – поливаного понеділка.

Традиційно хлопці та дівчата поливають одне одного невеликою кількістю води. Однак за хорошого настрою та теплої погоди це цілком може перерости у цілу баталію, де використовують літри води.



Поливаний понеділок / Фото "Погляд"

Цікаво, що до повномасштабного вторгнення такі поливання відбувалися у центрі Львова на Площі Ринок, однак уже четвертий рік такі заходи у місті скасовують.