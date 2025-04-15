Коли не печуть паски, а коли прибирають: Клопотенко розповів про великодні традиції
- Євгеній Клопотенко розповів про традиції, що паску не можна випікати в п'ятницю, а лише у четвер або суботу.
- Дівчата вмивались водою з освяченим яйцем, а у четвер перед Великоднем треба було викидати непотріб і очистити думки.
Зовсім скоро в Україні будуть відзначати Великдень – одне із найбільших релігійних свят. Зокрема, існує багато традицій, пов'язаних із цим днем.
Шеф-кухар Євгеній Клопотенко розповів про невідомі традиції на Великдень. Про це пише 24 Канал із посиланням на його ТікТок.
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Що це за традиції
Клопотенко розповів, що, наприклад, паску не можна випікати в п'ятницю, бо це – найсуворіший день посту. Їх потрібно випікати у четвер або суботу.
Дівчата вмивались водою, в яку клали освячене яйце, щоб бути гарною мов писанка.
Навіщо це було незрозуміло, адже українські дівчата – божественно гарні,
– додав він.
Також він поділився, що у четвер перед Великоднем потрібно було зібрати весь непотріб та викинути його. Також було важливо очистити думки.
В Україні дуже багато традицій, пов'язаних із Великоднем / Фото Pexels
На Полтавщині існує великодній звичай прикрашати оселі дерев'яними птахами, які символізують весну, життя та зв’язок з предками.