Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о неизвестных традициях на Пасху. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его ТикТок.
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Что это за традиции
Клопотенко рассказал, что, например, кулич нельзя выпекать в пятницу, потому что это – самый строгий день поста. Их нужно выпекать в четверг или субботу.
Девушки умывались водой, в которую клали освященное яйцо, чтобы быть красивой как писанка.
Зачем это было непонятно, ведь украинские девушки – божественно красивые,
– добавил он.
Также он поделился, что в четверг перед Пасхой нужно было собрать весь хлам и выбросить его. Также было важно очистить мысли.
В Украине очень много традиций, связанных с Пасхой / Фото Pexels
На Полтавщине существует пасхальный обычай украшать дома деревянными птицами, которые символизируют весну, жизни и связь с предками.