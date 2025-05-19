Глядачі навіть не помітили: Дженна Ортега зіграла одразу дві ролі у "Венздей"
- Дженна Ортега зіграла дві ролі у серіалі "Венздей".
- Багато глядачів не відразу впізнали актрису через різні образи персонажів.
Мало хто знає, але акторка Дженна Ортега виконала одразу дві ролі у серіалі "Венздей". Через різні образи глядачі не відразу впізнали актрису.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Screen Rant.
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Яку другу роль виконала Дженна Ортега у "Венздей"
Голлівудська актриса Дженна Ортега виконала одразу дві ролі у популярному серіалі "Венздей". Вона перевтілилася як у головну героїню, так і в ще одного персонажа.
Глядачі звернули увагу на схожість між Венздей та відьмою Гуді Аддамс, яка жила в минулому. Як виявилося, обох героїнь справді зіграла Ортега – цю інформацію підтвердили творці проєкту.
Венздей і Гуді Аддамс / Кадр з серіалу
Однак через кардинально різні образи та костюми багато хто не одразу зрозумів, що обидві ролі виконала одна й та сама актриса.
Нагадаємо, що нещодавно Netflix випустив офіційний трейлер другого сезону серіалу "Венздей". Відомо, що він вийде у двох частинах: перша з'явиться 6 серпня, а друга – 3 вересня.