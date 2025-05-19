Глядачі навіть не помітили: Дженна Ортега зіграла одразу дві ролі у "Венздей"

Мало хто знає, але акторка Дженна Ортега виконала одразу дві ролі у серіалі "Венздей". Через різні образи глядачі не відразу впізнали актрису.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Screen Rant.

Дивіться також Ви точно це пропустили: 3 сюжетні діри у "Друзях", які залишилися без пояснення

Яку другу роль виконала Дженна Ортега у "Венздей"

Голлівудська актриса Дженна Ортега виконала одразу дві ролі у популярному серіалі "Венздей". Вона перевтілилася як у головну героїню, так і в ще одного персонажа.

Глядачі звернули увагу на схожість між Венздей та відьмою Гуді Аддамс, яка жила в минулому. Як виявилося, обох героїнь справді зіграла Ортега – цю інформацію підтвердили творці проєкту.

Венздей і Гуді Аддамс / Кадр з серіалу

Однак через кардинально різні образи та костюми багато хто не одразу зрозумів, що обидві ролі виконала одна й та сама актриса.

Нагадаємо, що нещодавно Netflix випустив офіційний трейлер другого сезону серіалу "Венздей". Відомо, що він вийде у двох частинах: перша з'явиться 6 серпня, а друга – 3 вересня.