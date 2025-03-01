Українська "Веснянка" доводить до сліз: новий чуттєвий тренд захоплює мережу

Українська народна пісня "Веснянка" знову стала популярною у виконанні співачки Іванки Червінської. У мережі під цю пісню знімають чимало відео.

Місяць тому Іванка Червінська опублікувала відео, на якому переспівує легендарну "Веснянку". І пісня швидко стала популярною в мережі, розповідає 24 Канал.

Цікаво ABBA, Adele, Imagine Dragons та інші: як звучала б "Подоляночка" у виконані світових зірок

"Веснянка" знову популярна

Свого часу "Веснянка" була популярною у виконанні Ніни Матвієнко. Однак переспів Іванки Червінської уже зібрав понад 1,1 мільйона переглядів та понад 123 тисячі уподобань. При цьому за місяць українці зняли понад 25 тисяч відео під цей звук у TikTok.

Іванка Червінська – "Веснянка": дивіться відео

Найбільше відео під цю пісню – про домашніх улюбленців, яких їхні господарі називають своїми серденьками.

І тварини під цей звук мають інший вигляд: дивіться відео

І хіба не мило? – дивіться відео

Окремі історії – дуже щемливі: дивіться відео

Військові теж не оминули цей тренд: дивіться відео

Хто сказав, що тренд лише про котів: дивіться відео

Однак у тренді не лише показують своїх домашніх улюбленців, але і спокій в селі, ностальгію за минулим, якого не повернути та людей, котрих уже немає.

Ця пісня – гімн спокою та любові: дивіться відео

Найцінніше – рідні люди поруч: дивіться відео

Де б не було добре, а вдома – найкраще: дивіться відео

Сотні нових відео з'являються у мережі щодня і вони збирають тисячі переглядів та лайків.