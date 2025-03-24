"Ковпак" від КДБ і "вплив" Петра Щура: цікаві факти про легендарний ВІА "Ватра"
- Ігор Білозір, відомий український композитор і керівник ВІА "Ватра", народився 24 березня 70 років тому, і очолював ансамбль протягом 21 року до своєї трагічної загибелі у 2000 році.
- ВІА "Ватра" був заснований Михайлом Мануляком у 1971 році, і попри тиск КДБ, здобув велику популярність в Україні та за її межами, гастролюючи в багатьох країнах.
24 березня 70 років тому народився легендарний український композитор Ігор Білозір. Він був один із найвідоміших керівників львівського ВІА "Ватра", який був заснований 54 роки тому.
Ігор Білозір був четвертим і найбільш відомим керівником "Ватри". І після його трагічної загибелі вокально-інструментальний ансамбль отримав нового керівника. Цікаві факти про ВІА "Ватру" розповідає 24 Канал.
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Що відомо про ВІА "Ватру"
Ансамбль у 1971 році заснував Михайло Мануляк. В репертуарі "Ватри" на той час в основному були сучасні обробки народних пісень та авторські пісні, більшість з яких написав Мануляк. Засновника "Ватри" під тиском КДБ усунули від керівництва. Причиною був фактично фурор ВІА та всесоюзні гастролі – надмірна популярність лякала радянські спецслужби. Новим очільником став Богдан Кудла.
У 1977 році склад ВІА змінився, і, зокрема, до "Ватри" долучився учасник ВІА "Арніка" Віктор Морозов.
У 1979 році відбулося ще одне оновлення "Ватри" і її керівником став композитор Ігор Білозір, а солістами – його дружина Оксана Білозір та Мар'ян Шуневич. Тоді музикантам самим доводилося "добувати" апаратуру, майструвати колонки та забирати техніку опісля.
Пісня "Мамина світлиця", котру абсолютна більшість українців знають через Петра Щура і відповідний популярний мем, написана Ігорем Білозором і була в репертуарі "Ватри".
ВІА "Ватра" – "Мамина світлиця": дивіться відео
Попри старання спецслужб СРСР, "Ватра" у 80-х знову ставала найпопулярнішим ВІА в Україні. Музиканти гастролювали в Середній Азії, на Далекому Сході, Москві, на БАМі, у Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді, США, а також виступали перед радянськими військовими в Афганістані.
ВІА "Ватра" – "Ой зелене жито, зелене"
Після розлучення з Ігорем Білозором, Оксана Білозір пішла з ВІА "Ватра", але колектив продовжив працювати. У 90-х "Ватра" перетворилася на музичний центр, яким є і досі.
Ігор Білозір очолював "Ватру" 21 рік, але у травні 2000 року в центрі Львова його побили двоє туристів, котрим не подобалося, що композитор співав українські пісні. Від отриманих травм Ігор Білозір помер у лікарні. Зараз ансамблем керує Андрій Кучерепа.