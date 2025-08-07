Київський метрополітен зберігає чимало таємниць. Зокрема, одна із них криється між станціями Житомирська та Святошин.

Саме між цими станціями один із найдовших перегонів на червоній лінії і цьому є причина. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Чому перегін між "Житомирською" та "Святошиним" такий?

Справа в тому, що між Святошиним та Житомирською мала бути ще одна станція – "Проспект Вернадського". Вона є на старих мапах проєкту метрополітену столиці, проте так ніколи і не була збудована.

Цікаво! "Житомирська" – це єдина станція, де на стіні метрополітену є її повна назва.

Цю станцію відкрили 23 травня 2003 року. Колись "Житомирська" обслуговувала від 36 до 42 тисяч людей щодня.

У Києві мала бути ще одна станція метро: дивіться відео

Червона лінія метро у Києві була першою гілкою, яку відкрили. Зараз вона налічує 18 станцій та простягається на понад 20 кілометрів.

Серед станцій "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська", "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна", "Хрещатик", "Арсенальна", "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська" та "Лісова".

До слова, станція метро "Арсенальна", яка теж є частиною червоної лінії, є найглибшою у Європі. Розташована вона на глибині 105,5 метра під землею, вона побудована ще у 1960-х роках радянськими інженерами. Ця глибина порівнянна з 35-поверховим хмарочосом, "захованим" під землею.