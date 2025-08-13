Вікінги не називали українську столицю просто "Київ". Вони мали власну, особливу назву.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.

Яку назву вікінги дали Києву?

Алфьоров розповів, що у скандинавських сагах Київ згадується під зовсім іншою назвою – Кенугард.

Ця назва трапляється, зокрема, у "Сазі про Еймунда". Історик пояснив, що у давньоскандинавській мові "гард" означає фортецю або місто, а "Кенугард" може тлумачитися як "місто човнів". Це пояснюється тим, що Київ був великим торговим портом на шляху "із варягів у греки".

Вікінги називали Київ по-своєму / Фото "WEB Навігатор"

Є й інша версія, згідно з якою, "Кенугард" – це калька з назви Киенов, тобто "місто Києва".

До слова, у Києва є ще одна назва – Самбатас. Цікаво, що вона згадується лише у трактаті візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного "Про управління імперією", написаному приблизно у 948 році. Історики і досі не можуть розгадати, що вона означала.