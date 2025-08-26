Віктор Морозов – український співак та перекладач. Саме він переклав українською мовою книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера – "хлопчика, який вижив".

Проте перекладацька діяльність Віктора Морозова починалася дуже цікаво. Цим співак і перекладач поділився під час розмови на концерті "Український фанк в Гаю" у Львові до Дня Незалежності, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Все прісне або нейтральне, – Лісіч про те, як слід змінити шкільну програму з літератури

Яким був перший переклад Віктора Морозова?

Під час розмови з ведучим концерту Богданом Іванусем Віктор Морозов розповів про початок своєї перекладацької кар'єри. Морозов був студентом факультету іноземних мов у Львівському університеті, однак на останньому курсі його відрахували. Після цього він вирішив поринути у світ музики.



Віктор Морозов / Фото Lviv BookForum

Одного разу друг Морозова приніс на той час щось заборонене – американський журнал Playboy. Журнал з відвертими фотографіями на сторінках у Радянському Союзі був абсолютно неприпустимим, бо "в СРСР сексу не було".

Проте, як пригадує Віктор Морозов, на одній сторінці були тексти, а на іншій – відверті світлини. Поки друзі дивилися на світлини, перекладач дивився на текст. Зважаючи на те, що він вчився на факультеті іноземних мов, то знав англійську і вирішив перекласти текст, який був у журналі. Пізніше Морозов зачитав його друзям.

Я читав, з інтонацією. І всі соромились, почервоніли. Писати таке в той час було немислимо,

– з посмішкою пригадав Морозов.

Про що саме йшлося в цьому тексті, Морозов не розповів. Проте це був чи не перший його переклад після відрахування з університету. Зараз же Морозов відомий як "батько" українського Гаррі Поттера – автора перекладу легендарної серії українською.