"Усі червоніли": "батько" українського Гаррі Поттера розповів, що переклав уперше
- Віктор Морозов, відомий український перекладач книг про Гаррі Поттера, почав свою перекладацьку кар'єру з перекладу тексту з американського журналу Playboy.
- Перший переклад Морозова був з англійської статті в журналі, який він зачитав друзям, викликавши змішане почуття сорому і здивування.
Віктор Морозов – український співак та перекладач. Саме він переклав українською мовою книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера – "хлопчика, який вижив".
Проте перекладацька діяльність Віктора Морозова починалася дуже цікаво. Цим співак і перекладач поділився під час розмови на концерті "Український фанк в Гаю" у Львові до Дня Незалежності, повідомляє 24 Канал.
Яким був перший переклад Віктора Морозова?
Під час розмови з ведучим концерту Богданом Іванусем Віктор Морозов розповів про початок своєї перекладацької кар'єри. Морозов був студентом факультету іноземних мов у Львівському університеті, однак на останньому курсі його відрахували. Після цього він вирішив поринути у світ музики.
Віктор Морозов / Фото Lviv BookForum
Одного разу друг Морозова приніс на той час щось заборонене – американський журнал Playboy. Журнал з відвертими фотографіями на сторінках у Радянському Союзі був абсолютно неприпустимим, бо "в СРСР сексу не було".
Проте, як пригадує Віктор Морозов, на одній сторінці були тексти, а на іншій – відверті світлини. Поки друзі дивилися на світлини, перекладач дивився на текст. Зважаючи на те, що він вчився на факультеті іноземних мов, то знав англійську і вирішив перекласти текст, який був у журналі. Пізніше Морозов зачитав його друзям.
Я читав, з інтонацією. І всі соромились, почервоніли. Писати таке в той час було немислимо,
– з посмішкою пригадав Морозов.
Про що саме йшлося в цьому тексті, Морозов не розповів. Проте це був чи не перший його переклад після відрахування з університету. Зараз же Морозов відомий як "батько" українського Гаррі Поттера – автора перекладу легендарної серії українською.