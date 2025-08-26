Виктор Морозов – украинский певец и переводчик. Именно он перевел на украинский язык книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере –"мальчике, который выжил".

Однако переводческая деятельность Виктора Морозова начиналась очень интересно. Этим певец и переводчик поделился во время разговора на концерте "Украинский фанк в Гаю" во Львове ко Дню Независимости, сообщает 24 Канал.

Интересно Все пресное или нейтральное, – Лисич о том, как следует изменить школьную программу по литературе

Каким был первый перевод Виктора Морозова?

Во время разговора с ведущим концерта Богданом Иванусем Виктор Морозов рассказал о начале своей переводческой карьеры. Морозов был студентом факультета иностранных языков во Львовском университете, однако на последнем курсе его отчислили. После этого он решил окунуться в мир музыки.



Виктор Морозов / Фото Lviv BookForum

Однажды друг Морозова принес в то время что-то запрещенное – американский журнал Playboy. Журнал с откровенными фотографиями на страницах в Советском Союзе был абсолютно недопустимым, потому что "в СССР секса не было".

Однако, как вспоминает Виктор Морозов, на одной странице были тексты, а на другой – откровенные фотографии. Пока друзья смотрели на фотографии, переводчик смотрел на текст. Несмотря на то, что он учился на факультете иностранных языков, то знал английский и решил перевести текст, который был в журнале. Позже Морозов зачитал его друзьям.

Я читал, с интонацией. И все стеснялись, покраснели. Писать такое в то время было немыслимо,

– с улыбкой вспомнил Морозов.

О чем именно шла речь в этом тексте, Морозов не рассказал. Однако это был едва ли не первый его перевод после отчисления из университета. Сейчас же Морозов известен как "отец" украинского Гарри Поттера – автора перевода легендарной серии на украинский язык.