Вікторія Амеліна посмертно отримала премію Джорджа Орвелла
- Вікторія Амеліна посмертно отримала премію Джорджа Орвелла у категорії "політичний нонфікшн" за книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну".
- Книга поєднує щоденникові записи, інтерв'ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію, і присвячена жінкам, які документують та переживають війну.
Вікторія Амеліна посмертно стала лауреаткою престижної премії Джорджа Орвелла у категорії "політичний нонфікшн". Вона отримала нагороду за книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на премію Джоржа Орвелла в соцмережі X.
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Амеліна отримала премію Орвелла
Вікторія Амеліна була посмертно нагороджена премією Джорджа Орвелла в категорії "політичний нонфікшн" за книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну".
Це незабутній образ людських наслідків війни,
– зазначив голова журі Кім Даррок.
"Дивлячись на жінок, які дивляться на війну" / Фото The Orwell Prize
Книжка вийшла у 2025 році у видавництві William Collins. Передмову до неї написала відома канадська письменниця Маргарет Етвуд. Робота Амеліної залишилася незавершеною, однак її книга поєднує щоденникові записи, інтерв'ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію.
Ця книжка присвячена не лише війні, а й жінкам, які її документують, переживають.
Зауважимо, що премія Джорджа Орвелла щороку присуджується фондом його імені авторам, чиї твори та журналістські матеріали найкраще відповідають амбіціям письменника "перетворити політичну літературу на мистецтво".