Вікторія Амеліна посмертно отримала премію Джорджа Орвелла

Вікторія Амеліна посмертно стала лауреаткою престижної премії Джорджа Орвелла у категорії "політичний нонфікшн". Вона отримала нагороду за книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на премію Джоржа Орвелла в соцмережі X.

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Амеліна отримала премію Орвелла

Вікторія Амеліна була посмертно нагороджена премією Джорджа Орвелла в категорії "політичний нонфікшн" за книгу "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну".

Це незабутній образ людських наслідків війни,

– зазначив голова журі Кім Даррок.

"Дивлячись на жінок, які дивляться на війну" / Фото The Orwell Prize

Книжка вийшла у 2025 році у видавництві William Collins. Передмову до неї написала відома канадська письменниця Маргарет Етвуд. Робота Амеліної залишилася незавершеною, однак її книга поєднує щоденникові записи, інтерв'ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію.

Ця книжка присвячена не лише війні, а й жінкам, які її документують, переживають.

Зауважимо, що премія Джорджа Орвелла щороку присуджується фондом його імені авторам, чиї твори та журналістські матеріали найкраще відповідають амбіціям письменника "перетворити політичну літературу на мистецтво".