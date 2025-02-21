Українці масово відчули зростання витрат: нове опитування показало тривожні цифри

Більшість українців відчули зростання витрат у 2024 році. 76% респондентів заявили, що витрачають більше, ніж рік тому, тоді як лише 14% змогли скоротити витрати.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування Rakuten Viber.

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Якими були витрати українців у 2024 році

Проведено опитування, щоб з'ясувати, чи змінилися витрати українців у 2024 році, а також дізнатися, наскільки вони звикли планувати свої витрати. У дослідженні взяли участь майже 40 тисяч користувачів.

Результати показали, що за минулий рік 76% українців почали витрачати більше, тоді як 14% намагаються економити та скорочують свої витрати.

Якими були витрати українців у 2024 / Фото Валентини Поліщук

На запитання: “Чи збільшились ваші витрати за останній рік?” респонденти відповіли наступним чином:

так, витрачаю більше – 76% ;

; витрачаю менше, намагаюся економити – 14% ;

; витрачаю так само як і раніше – 10%.

Також у респондентів поцікавилися, чи мають вони звичку планувати свої витрати. Виявилося, що майже половина респондентів (49%) контролює лише великі або регулярні витрати, наприклад оплату комунальних послуг. Ще 27% заздалегідь розраховують усі свої витрати. Водночас 15% опитаних не бачать сенсу в плануванні, а ще 9% хочуть почати планувати, але поки цього не роблять.

Довідка. Дослідження проводилося у форматі анонімного онлайн-опитування, у якому взяли участь понад 39 000 респондентів. Основну вікову групу становили люди від 34 до 45 років, понад 50% опитаних були віком до 45.