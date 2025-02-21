Сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос Rakuten Viber.

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Какими были расходы украинцев в 2024 году

Проведен опрос, чтобы выяснить, изменились ли расходы украинцев в 2024 году, а также узнать, насколько они привыкли планировать свои расходы. В исследовании приняли участие почти 40 тысяч пользователей.

Результаты показали, что за прошлый год 76% украинцев начали тратить больше, тогда как 14% пытаются экономить и сокращают свои расходы.

Какими были расходы украинцев в 2024 году / Фото Валентины Полищук

На вопрос: “Увеличились ли ваши расходы за последний год?” респонденты ответили следующим образом:

да, трачу больше – 76% ;

; трачу меньше, стараюсь экономить – 14% ;

; трачу так же как и раньше – 10%.

Также у респондентов поинтересовались, имеют ли они привычку планировать свои расходы. Оказалось, что почти половина респондентов (49%) контролирует только крупные или регулярные расходы, например оплату коммунальных услуг. Еще 27% заранее рассчитывают все свои расходы. В то же время 15% опрошенных не видят смысла в планировании, а еще 9% хотят начать планировать, но пока этого не делают.

Справка. Исследование проводилось в формате анонимного онлайн-опроса, в котором приняли участие более 39 000 респондентов. Основную возрастную группу составляли люди от 34 до 45 лет, более 50% опрошенных были в возрасте до 45 лет.