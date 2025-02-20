Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

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Какие вакансии в Украине можно увидеть реже всего

В 2024 году в Украине сохранялся значительный спрос на рабочие специальности, в частности строителей, сантехников, электриков, слесарей, сварщиков и швей. В то же время на рынке труда появились уникальные вакансии, для которых работодатели искали только высококвалифицированных специалистов.

Какие вакансии в Украине самые редкие:

Аппаратчик выращивания дрожжей – 12 вакансий. Этот специалист занимается размножением и контролем роста дрожжей, используемых в пищевой промышленности. Эта профессия сочетает науку и технологии и благодаря ей создают ключевые ингредиенты для многих отраслей.

– 12 вакансий. Этот специалист занимается размножением и контролем роста дрожжей, используемых в пищевой промышленности. Эта профессия сочетает науку и технологии и благодаря ей создают ключевые ингредиенты для многих отраслей. Настройщик пианино и роялей – 5 вакансий. Мастер по настройке и ремонту музыкальных инструментов. Его задача – точно настраивать пианино и рояли в соответствии со стандартной высоты тона по камертону, а также устранять дефекты и реставрировать музыкальный инструмент.

– 5 вакансий. Мастер по настройке и ремонту музыкальных инструментов. Его задача – точно настраивать пианино и рояли в соответствии со стандартной высоты тона по камертону, а также устранять дефекты и реставрировать музыкальный инструмент. Халвомесильщик – 4 вакансии. Специалист по производству восточных сладостей, который отвечает за их текстуру и качество.

– 4 вакансии. Специалист по производству восточных сладостей, который отвечает за их текстуру и качество. Натурщик – 4 вакансии. Человек, который позирует для художников, скульпторов или фотографов, принимая необходимые позы.

– 4 вакансии. Человек, который позирует для художников, скульпторов или фотографов, принимая необходимые позы. Бутафор – 3 вакансии. Мастер, который создает реалистичные муляжи предметов для использования в театре, кино или модной индустрии.

– 3 вакансии. Мастер, который создает реалистичные муляжи предметов для использования в театре, кино или модной индустрии. Пастижер – 2 вакансии. Специалист по изготовлению париков, бород, усов и других элементов для театра, кино и модной индустрии.

– 2 вакансии. Специалист по изготовлению париков, бород, усов и других элементов для театра, кино и модной индустрии. Эмбриолог – 1 вакансия. Врач, который работает в сфере репродуктивной медицины и помогает парам стать родителями.

Названы самые редкие профессии в Украине / Фото Shutterstock

Хотя спрос на эти профессии остается невысоким, их уникальность делает специалистов в этих сферах незаменимыми.