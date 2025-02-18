Какие руководящие должности занимают женщины

Как свидетельствуют данные Госстата, этот показатель за год вырос с 35,2%, информирует 24 Канал. Больше всего женщин занимают руководящие должности в сфере образования, культуры, здравоохранения и социальных услуг. В частности, женщины возглавляют 99% детских садов и 93% библиотек.

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Также значительная доля женщин-руководителей наблюдается в потребительской кооперации (58,6%), государственном управлении (56,2%), местном самоуправлении (52%), коммунальных предприятиях (79%), профсоюзах (62%) и кредитных союзах (54%).

Лидерами по количеству женщин на руководящих должностях стали Киев (41 тысяча), Днепропетровская область (более 19 тысяч) и Одесская область (более 14 тысяч).

Динамика открытия и закрытия бизнесов

По данным Опендатабот, с начала войны в Украине зарегистрировано более 763 тысячи новых ФЛП, но 685 тысяч закрыли свой бизнес из-за налоговой нагрузки и экономической нестабильности.

Больше всего предпринимателей прекратило деятельность в розничной торговле, IT-секторе и автомобильной торговле, тогда как почтово-курьерская, образовательная и финансовая сферы демонстрируют рост.