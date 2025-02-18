Які керівні посади займають жінки

Як свідчать дані Держстату, цей показник за рік зріс з 35,2%, інформує 24 Канал. Найбільше жінок займають керівні посади у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та соціальних послуг. Зокрема, жінки очолюють 99% дитячих садків і 93% бібліотек.

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Також значна частка жінок-керівниць спостерігається у споживчій кооперації (58,6%), державному управлінні (56,2%), місцевому самоврядуванні (52%), комунальних підприємствах (79%), профспілках (62%) та кредитних спілках (54%).

Лідерами за кількістю жінок на керівних посадах стали Київ (41 тисяча), Дніпропетровська область (понад 19 тисяч) та Одеська область (понад 14 тисяч).

Динаміка відкриття та закриття бізнесів

За даними Опендатабот, з початку війни в Україні зареєстровано понад 763 тисячі нових ФОП, але 685 тисяч закрили свій бізнес через податкове навантаження та економічну нестабільність.

Найбільше підприємців припинило діяльність у роздрібній торгівлі, IT-секторі та автомобільній торгівлі, тоді як поштово-кур'єрська, освітня та фінансова сфери демонструють зростання.