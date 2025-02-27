Вітряні та сонячні станції масово припиняють роботу: і в цього є серйозна причина

Альтернативні джерела енергії набувають популярності, однак останні кілька років у Європі такі станції припиняють роботу. І ЗМІ знайшли цьому причину.

У деяких країнах Європи минулого року виробництво зеленої енергії скоротилося на 30%. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Чому скорочується виробництво зеленої енергії

Вітряні та сонячні станції все частіше зупиняють свою роботу і причиною цього є брак потужностей для зберігання і транспортування виробленої енергії у періоди зниження споживання. Сонячні та вітряні запускаються швидше, ніж будуються кабелі для передачі електроенергії. Крім того, ці джерела енергії залежать від погодних умов, тому для зберігання надлишків енергії потрібні акумулятори, яких також не вистачає.

Минулого року у Великій Британії зменшилося на 10% виробництво вітрової енергетики. Також близько 30% турбін зупинилися в Ірландії. Крім того, мова йде і про скорочення виробництва відновлюваної енергії в Німеччині на 5% за рік, а також про падіння вироблення сонячної енергії у Франції на 2,5% за літо.



У світі скорочується виробництво зеленої енергії / Фото Pexels

Однак проблема не лише у Європі. Наприклад у Китаї, де вітряки розгортаються з рекордними темпами, минулого року вітрова енергетика скоротилася на 3%.

Проблемою є те, що зростання "зелених" джерел енергії ускладнює завдання узгодження попиту і пропозиції електроенергії для підтримки стабільності енергосистеми. При цьому зберігати електроенергію у великих масштабах нелегко ні з практичного, ні з комерційного погляду.