Вчені створили вітряки з дерев'яними лопатями і вони можуть запобігти катастрофі

Вітряні турбіни є одними з найпопулярніших джерел відновлювальної енергії. Однак проблематичною є утилізація лопатей турбін після завершення експлуатації.

Розробку представила індійська компанія Senvion спільно з німецькою Voodin Blade Technology. Що відомо про вітряки з дерев'яними лопатями та їхні переваги – розповідає 24 Канал з посиланням на Energetica India.

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У чому перевага дерев'яних лопатей

Розробники зосередилися на створенні високопродуктивних турбін, потужністю 4,2 мегавата. Voodin Blade спеціалізується на створенні дерев'яних лопатей, які підлягають вторинній переробці. Таким чином вітряки з дерев'яними лопатями можуть вирішити проблему утилізації відпрацьованих частин турбін.

4М160 уособлює наше невпинне прагнення до інновацій у сфері технологій вітроенергетики. Ми спроектували цю турбіну, щоб перевершити очікування наших клієнтів по всьому світу, забезпечивши відмінну продуктивність і надійність у найскладніших умовах,

– заявив генеральний директор Senvion India Аміт Кансал.



Дерев'яні лопаті / Фото компанії Voodin Blade Technology

Розробники зазначають, що до 2050 року у світі накопичиться близько 50 мільйонів тонн відпрацьованих лопатей. 78% з них будуть просто зариті в землю. Натомість дерев'яні лопаті на 100% піддаються переробці.

А ще дерев'яні лопаті зменшують викиди вуглекислого газу на 78% і є на 20% дешевшими за звичайні лопаті. Крім того, завдяки використанню сучасного обладнання виробничий процес вимагає мінімум ручної праці.