Укр Рус
Тренды Экофрендли Ученые создали ветряки с деревянными лопастями и они могут предотвратить катастрофу
6 февраля, 11:18
2

Ученые создали ветряки с деревянными лопастями и они могут предотвратить катастрофу

Юрий Семенюк

Ветряные турбины являются одними из самых популярных источников возобновляемой энергии. Однако проблематичной является утилизация лопастей турбин после завершения эксплуатации.

Разработку представила индийская компания Senvion совместно с немецкой Voodin Blade Technology. Что известно о ветряках с деревянными лопастями и их преимуществах – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Energetica India.

Интересно В Китае создали "золотую" батарею, которая установила абсолютный рекорд по скорости зарядки

В чем преимущество деревянных лопастей

Разработчики сосредоточились на создании высокопроизводительных турбин, мощностью 4,2 мегаватта. Voodin Blade специализируется на создании деревянных лопастей, которые подлежат вторичной переработке. Таким образом ветряки с деревянными лопастями могут решить проблему утилизации отработанных частей турбин.

4М160 олицетворяет наше неустанное стремление к инновациям в сфере технологий ветроэнергетики. Мы спроектировали эту турбину, чтобы превзойти ожидания наших клиентов по всему миру, обеспечив отличную производительность и надежность в самых сложных условиях,
– заявил генеральный директор Senvion India Амит Кансал.


Деревянные лопасти / Фото компании Voodin Blade Technology

Разработчики отмечают, что к 2050 году в мире накопится около 50 миллионов тонн отработанных лопастей. 78% из них будут просто зарыты в землю. Зато деревянные лопасти на 100% поддаются переработке.

А еще деревянные лопасти уменьшают выбросы углекислого газа на 78% и на 20% дешевле обычных лопастей. Кроме того, благодаря использованию современного оборудования производственный процесс требует минимум ручного труда.