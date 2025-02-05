Речь идет о батарее Golden Battery, которую разработала китайская компания Zeekr. Что известно о новом скоростном аккумуляторе – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Что известно о новом аккумуляторе

Разработчики создали батарею из лития, железа и фосфора и ее емкость составляет 75 киловатт-часов. Мощность аккумулятора – 840 киловатт, что делает его самым мощным в мире. В среднем в других аккумуляторах этот показатель составляет 350 – 400 киловатт.

Во время тестирований аккумулятор заряжался при мощности 200 киловатт, а пиковым был показатель 460. Средняя мощность – 400 киловатт. Время зарядки от 0 до 80% – 9 минут 45 секунд.

Кроме того, усовершенствованная система управления аккумулятором позволяет стабильно заряжаться даже при низких температурах. Разработчик говорит, что стабильная зарядка с 10% до 80% может происходить при морозе до -10 градусов по Цельсию.

Что известно об аккумуляторе Golden Battery: смотрите видео

За одну минуту зарядки электромобиль на новом аккумуляторе может получить запас хода 33,7 километра. То есть всего за 4 минуты можно добавить 136,6 километров. Для сравнения, американский электромобиль Tesla за 15 минут зарядки получает запас хода до 282 километров.

То есть создание нового аккумулятора может способствовать повышению популярности электромобилей в современном мире.