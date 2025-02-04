Американские ученые разработали недорогой трибоэлектрический наногенератор. Что о нем известно и в чем его наибольшие преимущества – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ACS Omega.

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На что способен новый генератор

Созданный учеными генератор позволяет превращать статическое электричество, которое создают механические движения, в энергию, которая может питать устройства. Обычно подобные устройства разрабатывают из дорогих материалов, что не делает их доступными для широкого потребления. Однако ученые из Университета Алабамы решили использовать только доступные материалы – пластиковую пленку, алюминий и двусторонний скотч.

Во время сжатия и разделения эти слои генерировали небольшое количество электричества. Однако адгезивные свойства ленты создавали механическое сопротивление, требуя значительного усилия для разделения. Чтобы повысить производительность, они заменили двусторонний скотч более прочным односторонним. В этом случае выработка электроэнергии происходит благодаря взаимодействию полипропиленовой основы ленты и ее акрилового липкого слоя. Гладкая поверхность снижает механическое сопротивление, обеспечивая быстрый контакт и разделение, что повышает выходную мощность.



Схема работы наногенератора / Фото Университета Алабамы

Наногенератор поместили на вибрирующую часть, чтобы вызвать повторяющийся контакт и разъединение. Во время экспериментов максимальной выходной мощностью такого мини-генератора была 53 милливатта. Интересно, что в роли вибрирующей поверхности ученые также пробовали использовать Bluetooth-колонку, на которой включали музыку.

Исследователи описали два способа практического применения: саможивущий, переносной биосенсор для выявления движений руки и акустический датчик для захвата звуковых волн. Результаты исследования показали, что наногенератор может быть недорогим и эффективным и иметь практическое применение.