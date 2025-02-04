Американські вчені розробили недорогий трибоелектричний наногенератор. Що про нього відомо та в чому його найбільші переваги – розповідає 24 Канал з посиланням на ACS Omega.

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На що здатен новий генератор

Створений вченими генератор дозволяє перетворювати статичну електрику, яку створюють механічні рухи, в енергію, яка може живити пристрої. Зазвичай подібні пристрої розробляють з дорогих матеріалів, що не робить їх доступними для широкого вжитку. Однак вчені з Університету Алабами вирішили використати тільки доступні матеріали – пластикову плівку, алюміній та двосторонній скотч.

Під час стиснення та розділення ці шари генерували невелику кількість електрики. Однак адгезивні властивості стрічки створювали механічний опір, вимагаючи значного зусилля для розділення. Аби підвищити продуктивність, вони замінили двосторонній скотч міцнішими одностороннім. У цьому випадку вироблення електроенергії відбувається завдяки взаємодії поліпропіленової основи стрічки та її акрилового липкого шару. Гладка поверхня знижує механічний опір, забезпечуючи швидкий контакт і поділ, що підвищує вихідну потужність.



Схема роботи наногенератора / Фото Університету Алабами

Наногенератор помістили на вібруючу частину, аби викликати повторюваний контакт і роз'єднання. Під час експериментів максимальною вихідною потужністю такого міні-генератора була 53 мілівати. Цікаво, що у ролі вібруючої поверхні вчені також пробували використовувати Bluetooth-колонку, на якій вмикали музику.

Дослідники описали два способи практичного застосування: саможивильний, переносний біосенсор для виявлення рухів руки та акустичний датчик для захоплення звукових хвиль. Результати дослідження показали, що наногенератор може бути недорогим та ефективним і мати практичні застосування.