Разработку представила индийская компания Senvion совместно с немецкой Voodin Blade Technology. Что известно о ветряках с деревянными лопастями и их преимуществах – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Energetica India.

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В чем преимущество деревянных лопастей

Разработчики сосредоточились на создании высокопроизводительных турбин, мощностью 4,2 мегаватта. Voodin Blade специализируется на создании деревянных лопастей, которые подлежат вторичной переработке. Таким образом ветряки с деревянными лопастями могут решить проблему утилизации отработанных частей турбин.

4М160 олицетворяет наше неустанное стремление к инновациям в сфере технологий ветроэнергетики. Мы спроектировали эту турбину, чтобы превзойти ожидания наших клиентов по всему миру, обеспечив отличную производительность и надежность в самых сложных условиях,

– заявил генеральный директор Senvion India Амит Кансал.



Деревянные лопасти / Фото компании Voodin Blade Technology

Разработчики отмечают, что к 2050 году в мире накопится около 50 миллионов тонн отработанных лопастей. 78% из них будут просто зарыты в землю. Зато деревянные лопасти на 100% поддаются переработке.

А еще деревянные лопасти уменьшают выбросы углекислого газа на 78% и на 20% дешевле обычных лопастей. Кроме того, благодаря использованию современного оборудования производственный процесс требует минимум ручного труда.