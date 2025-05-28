Енергія, народжена просто у Землі: що відомо про природний водень
- Під час землетрусів відбувається утворення газоподібного водню, який може стати джерелом чистої енергії.
Тектонічний водень накопичується у підземних пастках, і його розвідка вже розпочата в деяких регіонах світу.
Підземні процеси, що супроводжують землетруси, можуть відкривати несподівані горизонти для енергетики майбутнього. Вчені активно досліджують це.
Нещодавні дослідження показують, що під час тектонічної активності відбувається не лише вивільнення енергії у вигляді сейсмічних хвиль, а й утворення газоподібного водню – потенційного джерела чистої енергії. Про це пише 24 Канал із посиланням на ecoticias.com.
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Земля виробляє водень сама
Це ставить землетруси в нове світло: не лише як стихійні лиха, а й як природні генератори молекулярного водню.
Суть явища полягає в тому, що коли гірські породи – насамперед п’єзоелектричні мінерали, як-от кварц – зазнають сильного тиску й деформацій, вони запускають п'єзоелектрохімічні реакції. У присутності води це призводить до розщеплення її молекул і вивільнення водню.
Раніше ці ефекти вивчали переважно в лабораторних умовах, але нові спостереження підтверджують, що подібні процеси дійсно відбуваються в земній корі – особливо вздовж активних розломів, де зміщення плит формує численні тріщини.
Таким чином, Земля буквально виробляє водень сама – у зонах високої тектонічної напруги, де є вода й відповідні мінерали. Цей природний, так званий "тектонічний" водень може накопичуватись у підземних пастках і з часом формувати значні поклади, які можуть стати об'єктом промислового інтересу.
Подекуди є водневі родовища / Фото Pexels
У деяких регіонах світу вже розпочато розвідку таких водневих родовищ. Якщо технології дозволять ефективно вловлювати та зберігати цей природний газ, це може стати проривом у сфері екологічно чистої енергетики, оскільки тектонічний водень – це джерело, яке не потребує викидів CO2 і може генеруватися постійно, без участі людини.
Це відкриття також має значення для науки про життя: глибокі екосистеми в надрах Землі використовують водень як джерело енергії, а отже, ця молекула може бути ще й ключем до розуміння життя в екстремальних умовах – як на Землі, так і, можливо, за її межами.
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