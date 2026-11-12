96-річний Воррен Баффет не п'є звичайну воду вже 48 років: що він натомість обирає мільярдер

Американський мільярдер та один із найвідоміших інвесторів світу Воррен Баффет має досить цікаву звичку – він майже пів століття не п'є звичайної води. Натомість чоловік віддає перевагу Coca-Cola з вишневим смаком і, за його власними словами, не змінює цю звичку вже 48 років.

Про це розповів інший мільярдер, засновник інвестиційної компанії Pershing Square Білл Акман. В епізоді подкасту Equity Mates Investing, який вийшов 28 жовтня 2026 року, він пригадав спільну вечерю з Баффетом, під час якої той відмовився навіть від газованої води.

Чому Баффет відмовився від звичайної води

Акман розповів, що заздалегідь підготував для гостя його улюблений напій – вишнева Coca-Cola. Однак за вечерею вирішив запропонувати Баффету ще й звичайну або газовану воду. Мільярдер відмовився від обох варіантів і попросив Coca-Cola.

Тоді Акман поцікавився, чи взагалі його гість п'є воду.

Білле, я не пив води вже 48 років,

– таку відповідь, за словами Акмана, він почув від Баффета.

Скільки Coca-Cola випиває мільярдер

Любов Баффета до солодких газованих напоїв давно відома. Ще у 2015 році він розповідав журналу Fortune, що випиває щонайменше п'ять порцій Coca-Cola по 12 унцій (приблизно 355 мілілітрів) щодня. Інвестор навіть жартував, що приблизно чверть його добової норми калорій припадає на цей напій.

За його підрахунками, якщо він споживає 2700 калорій на день, то близько 675 із них отримує саме з Coca-Cola. До речі, раніше Баффет віддавав перевагу Pepsi. У 1986 році він змінив свої вподобання після 48 років прихильності до цього напою та перейшов на Cherry Coke.

Цікаво, що любов мільярдера до Coca-Cola має не лише особистий вимір. Його компанія Berkshire Hathaway володіє приблизно 9% акцій виробника напою. Інвестиція, яка спочатку коштувала близько 1,3 мільярда доларів, з часом перетворилася на один із найвідоміших довгострокових вкладень Баффета.

Сам інвестор неодноразово жартував, що не надто переймається здоровим харчуванням. Серед його улюблених страв також гамбургери, картопля фрі, хот-доги, цукерки та морозиво.