96-річний Воррен Баффет не п'є звичайну воду вже 48 років: що він натомість обирає мільярдер

Про це розповів інший мільярдер, засновник інвестиційної компанії Pershing Square Білл Акман. В епізоді подкасту Equity Mates Investing, який вийшов 28 жовтня 2026 року, він пригадав спільну вечерю з Баффетом, під час якої той відмовився навіть від газованої води.

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Чому Баффет відмовився від звичайної води

Акман розповів, що заздалегідь підготував для гостя його улюблений напій – вишнева Coca-Cola. Однак за вечерею вирішив запропонувати Баффету ще й звичайну або газовану воду. Мільярдер відмовився від обох варіантів і попросив Coca-Cola.

Тоді Акман поцікавився, чи взагалі його гість п'є воду.

Білле, я не пив води вже 48 років– таку відповідь, за словами Акмана, він почув від Баффета.

Скільки Coca-Cola випиває мільярдер

Любов Баффета до солодких газованих напоїв давно відома. Ще у 2015 році він розповідав журналу Fortune, що випиває щонайменше п'ять порцій Coca-Cola по 12 унцій (приблизно 355 мілілітрів) щодня. Інвестор навіть жартував, що приблизно чверть його добової норми калорій припадає на цей напій.

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За його підрахунками, якщо він споживає 2700 калорій на день, то близько 675 із них отримує саме з Coca-Cola. До речі, раніше Баффет віддавав перевагу Pepsi. У 1986 році він змінив свої вподобання після 48 років прихильності до цього напою та перейшов на Cherry Coke.

Цікаво, що любов мільярдера до Coca-Cola має не лише особистий вимір. Його компанія Berkshire Hathaway володіє приблизно 9% акцій виробника напою. Інвестиція, яка спочатку коштувала близько 1,3 мільярда доларів, з часом перетворилася на один із найвідоміших довгострокових вкладень Баффета.

Сам інвестор неодноразово жартував, що не надто переймається здоровим харчуванням. Серед його улюблених страв також гамбургери, картопля фрі, хот-доги, цукерки та морозиво.