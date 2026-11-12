96-летний Уоррен Баффет не пьет обычную воду уже 48 лет: что же вместо этого выбирает миллиардер

Об этом рассказал другой миллиардер, основатель инвестиционной компании Pershing Square Билл Акман. В выпуске подкаста Equity Mates Investing, вышедшем 28 октября 2026 года, он вспомнил об ужине с Баффетом, во время которого тот отказался даже от газированной воды.

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Почему Баффет отказался от обычной воды

Акман рассказал, что заранее приготовил для гостя его любимый напиток – вишневую Coca-Cola. Однако за ужином решил предложить Баффету еще и обычную или газированную воду. Миллиардер отказался от обоих вариантов и попросил Coca-Cola.

Тогда Акман поинтересовался, пьет ли вообще его гость воду.

Билл, я не пил воды уже 48 лет– такой ответ, по словам Акмана, он услышал от Баффета.

Сколько Coca-Cola выпивает миллиардер

Любовь Баффета к сладким газированным напиткам давно известна. Еще в 2015 году он рассказывал журналу Fortune, что выпивает не менее пяти порций Coca-Cola по 12 унций (примерно 355 миллилитров) ежедневно. Инвестор даже шутил, что примерно четверть его суточной нормы калорий приходится на этот напиток.

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По его подсчетам, если он потребляет 2700 калорий в день, то около 675 из них получает именно из Coca-Cola. Кстати, раньше Баффет предпочитал Pepsi. В 1986 году он изменил свои предпочтения после 48 лет приверженности этому напитку и перешел на Cherry Coke.

Интересно, что любовь миллиардера к Coca-Cola имеет не только личный аспект. Его компания Berkshire Hathaway владеет примерно 9% акций производителя напитка. Инвестиция, которая изначально стоила около 1,3 миллиарда долларов, со временем превратилась в одно из самых известных долгосрочных вложений Баффета.

Сам инвестор неоднократно шутил, что не слишком заботится о здоровом питании. Среди его любимых блюд также гамбургеры, картофель фри, хот-доги, конфеты и мороженое.