Не Скоропадський: хто був останнім українським гетьманом – ви будете здивовані

Багато хто вважає, що саме Павло Скоропадський був останнім українським гетьманом. Втім, насправді ним був відомий український політик та кандидат у президенти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @derkachdmytro у TikTok.

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Хто був останнім українським гетьманом

Блогер у TikTok розповів, що останнім український гетьман – В'ячеслав Чорновіл.

Річ у тім, що у 1991 році відбулася Велика козацька рада. На ній Чорновола обрали гетьманом України,

– розповів хлопець у відео.

Вже 1992 року він скликав Переяславську раду, де розірвав Переяславську угоду з Росією, яку у 1654 році уклав ще Богдан Хмельницький.

Що відомо про Переяславську угоду За умовами угоди, Україна визнавала зверхність Московії, отримуючи військову та фінансову підтримку, але в обмін на це зобов'язувалася надавати допомогу Москві у війнах та платити певні данини. Угода дозволила укріпити українську незалежність у боротьбі з Польщею, але водночас привела до поступової втрати автономії України і інтеграції в Московську імперію, що мало серйозні наслідки для української державності в майбутньому.

Чорновіл був останнім українським гетьманом: дивіться відео

"Зрозуміло, що гетьманство Чорновола було суто символічним", – зазначив автор відео.