Ця риса проявилась ще в дитинстві: Білл Гейтс розповів, що допомогло йому стати успішним

Багато людей мріють бути успішними та для цього наслідують тих, хто вже зміг цього досягти. Зокрема. Біла Гейтса.

Співзасновник Microsoft і філантроп Білл Гейтс вважає, що його головна риса характеру відрізняє його від більшості людей і стала ключовою для його успіху. В інтерв'ю CNBC він розповів, що ця риса – прагнення до постійного навчання, пише 24 Канал.

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Йому знадобились майже всі отримані знання

З дитинства він захоплювався читанням і досліджував різні теми. У своїх мемуарах «Вихідний код» мільярдер розповів, що у віці дев’яти років прочитав усю сімейну енциклопедію World Book Encyclopedia.

Гейтс підкреслив, що його допитливість і прагнення до знань відіграли вирішальну роль у досягненні успіху. Під час навчання в Гарварді він не обмежувався математикою та інформатикою, а відвідував додаткові заняття, зокрема курси з психології, які, на його думку, сприяють розвитку соціальних навичок.



Що допомогло мільярдеру стати успішним / Фото GettyImages

Також йому знадобилися знання з економіки, коли він став генеральним директором великої корпорації.

Майже всі отримані знання стали мені в пригоді, і я радий, що мав цікавість вивчати різні дисципліни. Тому я завжди закликаю людей досліджувати широкий спектр тем,

– сказав він.

Гейтс також зазначив, що радий, що ріс у часи, коли смартфони та соціальні мережі не відволікали людей. Водночас він визнає, що сучасні діти мають значно більше можливостей для навчання завдяки доступу до інформації в Інтернеті.