Сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс считает, что его главная черта характера отличает его от большинства людей и стала ключевой для его успеха. В интервью CNBC он рассказал, что эта черта – стремление к постоянному обучению, пишет 24 Канал.

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Ему понадобились почти все полученные знания

С детства он увлекался чтением и исследовал различные темы. В своих мемуарах "Исходный код" миллиардер рассказал, что в возрасте девяти лет прочитал всю семейную энциклопедию World Book Encyclopedia.

Гейтс подчеркнул, что его любознательность и стремление к знаниям сыграли решающую роль в достижении успеха. Во время учебы в Гарварде он не ограничивался математикой и информатикой, а посещал дополнительные занятия, в частности курсы по психологии, которые, по его мнению, способствуют развитию социальных навыков.



Что помогло миллиардеру стать успешным / Фото GettyImages

Также ему понадобились знания по экономике, когда он стал генеральным директором крупной корпорации.

Почти все полученные знания пригодились мне, и я рад, что имел интерес изучать различные дисциплины. Поэтому я всегда призываю людей исследовать широкий спектр тем,

– сказал он.

Гейтс также отметил, что рад, что рос во времена, когда смартфоны и социальные сети не отвлекали людей. В то же время он признает, что современные дети имеют значительно больше возможностей для обучения благодаря доступу к информации в Интернете.