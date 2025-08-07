Епоха динозаврів – один із найменш вивчених історичних часів. Вчені провели дослідження та виявили цікавий факт про Землю того періоду.

Зокрема, вдалося встановити, що концентрація вуглекислого газу в той час була більшою, ніж зараз. Про це пише 24 Канал із посиланням на Interesting Engineering.

Якою була Земля динозаврів?

Група вчених вивчила зуби викопних динозаврів та зробила кілька відкриттів стосовно того, який клімат панував тоді на нашій планеті. Вони переконані, що у епоху динозаврів було більше зелені, але водночас середні температури повітря були вищими.

Для того, аби це встановити вчені проаналізували ізотопи кисню, які виявили в зубах скелетів динозаврів. Відповідно до дослідження, приблизно 150 мільйонів років тому концентрація вуглекислого газу була в чотири рази вищою. Однак з плином століть концентрація зменшувалась.



Земля раніше була більш зеленою / Фото Pexels

Такий метод аналізу використали вперше. Раніше будь-які дані про клімат отримували внаслідок дослідження морських відкладень карбонатних ґрунтів, однак вони давали тільки непряму та неповну інформацію. Дослідження ізотопів кисню із зубів викопних тварин дає значно більше розуміння та стане проривом для вчених.

До слова, у 2020 році рівень кислотності океанів Землі перейшов критичну межу, ставлячи під загрозу екосистеми. Причина закислення — надмірне поглинання океанами вуглекислого газу, що змінює хімічний склад морського середовища.

Згідно з новими оцінками, близько 40% поверхневих вод океану вже перевищили поріг безпечної кислотності, а на глибині до 200 метрів таких вод – понад 60%.