Зірковий кулінар дав корисну пораду, як врятувати картоплю та авокадо від потемніння

Картопля та авокадо стають коричневими, коли їх чистять або розрізають, через окислення. Це абсолютно безпечно для здоров'я, але може вплинути на їхній зовнішній вигляд.

Відомий кулінар Гордон Рамзі поділився простою порадою, як запобігти потемнінню картоплі та авокадо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Який секретний інгредієнт врятує вигляд картоплі та авокадо

Крохмаль, що міститься в картоплі, вступає в контакт з киснем повітря, викликаючи хімічну реакцію, яка призводить до зміни кольору на коричневий. У випадку авокадо та багатьох інших фруктів поліфенолоксидаза змінює хімічну структуру фенолів під впливом кисню.

Гордон Рамзі вирішив поділитися порадою, як запобігти окисленню. Він сказав, що картоплю, яблука та авокадо слід залити водою з вичавленим лимоном. Тоді вони не стануть коричневими при нарізанні.

"Кислотність запобігає окисленню м'якоті, що призводить до зміни кольору", – пояснив кулінар.

Лимонний сік запобігає окисленню, оскільки містить лимонну кислоту, яка діє як природний антиоксидант, ефективно реагуючи з киснем повітря раніше, ніж природні ферменти фруктів, запобігаючи таким чином побурінню та зміні кольору.

Сік лайма і журавлинний сік настільки ж ефективні, як і кислий сік, який повинен мати рН менше трьох.