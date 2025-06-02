Це приведе вас до успіху: мільярдер дав цінну пораду

Досягти успіху – те, про що мріє дуже багато людей. Часто ті, кому це вдається, діляться своїми порадами.

Мільярдер Марк Кьюбан вважає, що ключ до успіху не в грошах, зв’язках чи везінні, а в регулярному самонавчанні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Inc.

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Що він радить

Його головна порада – інвестуйте в себе. І це не гучний слоган, а стратегія, яка дала йому змогу пройти шлях від людини без стабільної роботи до мільярдера. Він самостійно опановував складні речі, зокрема програмування, і переконаний: це дало йому постійну конкурентну перевагу, тому що більшість людей зупиняються на базовому рівні знань.



Потрібно інвестувати у власний розвиток / Фото Pexels

Кьюбан наголошує, що здатність навчатися – це навичка. І якщо розвивати її системно, вона перетворюється на рушійну силу кар’єри. Постійний саморозвиток дозволяє не просто бути "на рівні", а й випереджати інших. Це особливо актуально в часи, коли зміни в технологіях і на ринку відбуваються щодня.

До слова, Стів Джобс наголошував на важливості внутрішньої впевненості та інтуїції, стверджуючи, що сенс життя відкривається лише ретроспективно. Він вважав, що невизначеність є простором для росту і навчання, і важливо мати віру у власний шлях, навіть без гарантій.