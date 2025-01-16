Директор OpenAI пояснив, які риси зараз найважливіші для успішних людей

Зараз світ змінюється, постійно розвиваються нові технології. Саме через це змінюють і формули досягнення успіху.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман вважає, що в епоху розвитку штучного інтелекту здатність ставити правильні запитання стане важливішою, ніж уміння запам'ятовувати факти. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNВC.

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Важлива синтезувати інформацію

У подкасті "ReThinking", організованому психологом Адамом Грантом, він зазначив, що суспільство й надалі цінуватиме деякі здібності, але вони будуть менш пов’язані з накопиченням знань. Натомість критичне мислення та вміння формулювати питання, які провокують на роздуми, набувають більшої ваги.

Адам Грант підтримав цю думку, наголошуючи, що важливіше стати сполучною ланкою – людиною, яка здатна синтезувати інформацію, помічати закономірності та надавати ширший контекст ідеям. За його словами, раніше успіх асоціювався з кількістю накопичених знань, але зараз ключовою перевагою є здатність аналізувати і розуміти складні системи.

У сучасному світі штучний інтелект може забезпечити доступ до величезних обсягів інформації, але критичне осмислення і творчий підхід залишаються людськими якостями, які визначатимуть майбутніх лідерів та інноваторів.