Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман считает, что в эпоху развития искусственного интеллекта способность задавать правильные вопросы станет важнее, чем умение запоминать факты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNВC.

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Важно синтезировать информацию

В подкасте "ReThinking", организованном психологом Адамом Грантом, он отметил, что общество и в дальнейшем будет ценить некоторые способности, но они будут менее связаны с накоплением знаний. Зато критическое мышление и умение формулировать вопросы, которые провоцируют на размышления, приобретают больший вес.

Адам Грант поддержал эту мысль, подчеркивая, что важнее стать связующим звеном – человеком, который способен синтезировать информацию, замечать закономерности и предоставлять широкий контекст идеям. По его словам, раньше успех ассоциировался с количеством накопленных знаний, но сейчас ключевым преимуществом является способность анализировать и понимать сложные системы.

В современном мире искусственный интеллект может обеспечить доступ к огромным объемам информации, но критическое осмысление и творческий подход остаются человеческими качествами, которые будут определять будущих лидеров и инноваторов.