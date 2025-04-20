Вчені вивели "формулу успіху": які риси характеру вам необхідні

Багато людей мріють досягти успіху у певній сфері свого життя. Вчені вивели формулу, яка допомогла б цьому.

Міжнародна команда дослідників із Великої Британії та Норвегії провела масштабне дослідження, яке показує, як риси характеру можуть впливати на рівень доходів людини. Про це пише 24 Канал із посиланням на ресурс Wiley.

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"Велика п'ятірка"

Виявилось, що фінансовий успіх значною мірою залежить не від статі, освіти чи місця проживання, а саме від особистісних якостей.

У дослідженні взяли участь понад 3000 осіб у віці від 31 до 55 років. Кожен із них пройшов особистісний тест за методикою "Великої п’ятірки" – популярного психологічного інструменту, який допомагає визначити п’ять ключових рис характеру. Поряд із цим учасники також надали інформацію про свій рівень доходів, накопичення, освіту та місце проживання.

Так званий тест "Big Five" вимірює п’ять базових параметрів: екстраверсію (відкритість у спілкуванні), доброзичливість (здатність до співпереживання та гармонійних стосунків), сумлінність (організованість і самодисципліну), невротизм (схильність до емоційної нестабільності) та відкритість новому (допитливість, інтерес до знань і нових ідей).

Результати дослідження виявили однозначного "лідера" серед особистісних рис – сумлінність. Саме ця якість виявилася найтісніше пов’язаною з високим рівнем доходів. Люди, які відповідально підходять до справ, доводять їх до кінця, добре планують свій час і дотримуються дисципліни, демонструють фінансову стабільність і успіх, навіть якщо у них немає вищої освіти.

На другому місці опинилась екстраверсія. Відкриті, активні та комунікабельні люди частіше досягають фінансового зростання завдяки здатності будувати корисні зв’язки, ефективно спілкуватися та знаходити нові можливості для кар’єри.

Отже, характер, а не формальні характеристики, часто є вирішальним фактором на шляху до фінансового добробуту.

Вчені з Університету Британської Колумбії створили "формулу щастя" для ідеального дня, яка включає соціальні контакти, фізичну активність і помірну кількість роботи.