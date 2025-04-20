Международная команда исследователей из Великобритании и Норвегии провела масштабное исследование, которое показывает, как черты характера могут влиять на уровень доходов человека. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ресурс Wiley.

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"Большая пятерка"

Оказалось, что финансовый успех в значительной степени зависит не от пола, образования или места жительства, а именно от личностных качеств.

В исследовании приняли участие более 3000 человек в возрасте от 31 до 55 лет. Каждый из них прошел личностный тест по методике "Большой пятерки" – популярного психологического инструмента, который помогает определить пять ключевых черт характера. Наряду с этим участники также предоставили информацию о своем уровне доходов, накопления, образование и место жительства.

Так называемый тест "Big Five" измеряет пять базовых параметров: экстраверсию (открытость в общении), доброжелательность (способность к сопереживанию и гармоничным отношениям), добросовестность (организованность и самодисциплину), невротизм (склонность к эмоциональной нестабильности) и открытость новому (любознательность, интерес к знаниям и новым идеям).

Результаты исследования выявили однозначного "лидера" среди личностных черт – добросовестность. Именно это качество оказалось наиболее тесно связанным с высоким уровнем доходов. Люди, которые ответственно подходят к делам, доводят их до конца, хорошо планируют свое время и придерживаются дисциплины, демонстрируют финансовую стабильность и успех, даже если у них нет высшего образования.

На втором месте оказалась экстраверсия. Открытые, активные и коммуникабельные люди чаще достигают финансового роста благодаря способности строить полезные связи, эффективно общаться и находить новые возможности для карьеры.

Итак, характер, а не формальные характеристики, часто является решающим фактором на пути к финансовому благополучию.

Ученые из Университета Британской Колумбии создали "формулу счастья" для идеального дня, которая включает социальные контакты, физическую активность и умеренное количество работы.