У США навіть посуд миють інакше: у чому особливість підходу американців

Між різними країнами завжди є культурні відмінності. Водночас іноді вони настільки помітні, що навіть посуд там миють інакше.

Зокрема, підхід до цієї справи у США зовсім інакший: вони використовують щітку і майже ніколи не користуються губкою. Про це пише 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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Чому у США не використовують губку

Майже в кожному домі в Сполучених Штатах Америки є посудомийна машина, проте вони все одно певним способом очищають посуд перед тим, як відправити туди. Саме для цього їм і потрібна щітка для посуду.



У США використовують щітку для очищення посуду / Фото Pexels

За її допомогою американці очищують посуд від залишків їжі. Водночас посуд миє відповідна техніка, тому губкою вони майже не користуються. Саме щітку вони також вважають більш гігієнічною, адже на губці можуть збиратись бактерії, якщо не вимити її достатньо добре.

Як у США миють посуд вручну

Водночас тоді, коли посудомийка недоступна вони все-таки миють посуд вручну, проте їхній метод теж може здатись нам незвичним. Миття по одній тарілці у раковині надто неекономне, тому у США так не роблять.

Натомість там складають брудні тарілки у тазик із мильною водою і дають постояти певний час. Після цього посуд ополіскують. Це дозволяє економити воду та мийний засіб.



Іноді посуд все ж миють вручну / Фото Pexels

Іноді у американців на кухні є дві раковини. Одна з них саме для того, щоб замочувати там посуд, а інша – щоб ополіскувати його у чистій воді.

До речі, великі упаковки також популярні в США через економічну вигоду оптових покупок і наявну інфраструктуру для зберігання. Маркетингова стратегія та сприйняття споживачами роблять великі упаковки привабливими, незважаючи на інші підходи в Європі та Україні, де акцент на екології.