Як працювати після ночі з обстрілом: поради від блогерки з Києва, що допоможуть почуватись краще

Росія не припиняє атакувати мирні українські міста з різних видів озброєння. Найбільш масовані удари відбуваються саме у нічний час доби і для того, аби перебувати у безпеці доводиться жертвувати сном.

Такий режим (чи, радше, його відсутність) може негативно впливати на здоров'я, самопочуття та якість життя. Блогерка Таня Яста із Києва поділилась порадами щодо того, як існувати у такому форматі, пише 24 Канал.

Дивіться також Кияни милуються ними щовесни: які незвичні репарації отримала Україна після Другої світової

Раніше лягати спати

Перша порада виглядає банальною, проте цим часто нехтують. Повідомлення про ймовірний обстріл можуть з'являтися задовго до вильоту бомбардувальників. Іноді навіть за кілька днів до цього. Тому у день, коли такі повідомлення з'являються, краще лягти спати до 21:00.

Тоді у вас буде час поспати до дванадцятої або й до першої ночі. Вам це дуже допоможе, бо саме у цей час відбувається глибокий та якісний сон,

– розповіла блогерка.

Такий режим дозволить почуватись менш втомленими.

Зниження стресу

Важливо знизити рівень кортизолу, який виділяється у моменти підвищеної тривожності. Існує неймовірно багато практик, які можуть із цим допомогти. Якщо заспокоїтись треба швидко, можна зробити "дихання по квадрату".

Вдих – 5 секунд, затримка дихання – 5 секунд, видих – 5 секунд і затримка – 5 секунд,

– пояснила Таня Яста.

Цю практику можна повторити тричі.

Також допомогти може контрастне вмивання обличчя. 3 секунди потрібно вмиватись гарячою водою і ще 3 – холодною. Повторити теж потрібно тричі.

Що варто робити, щоб почуватись нормально після важкої ночі: дивіться відео