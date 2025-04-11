Відкриття, що змінює все: студентка розв'язала 100–річне рівняння, яке змінить вітроенергетику

Дів'я Т'ягі, студентка Університету штату Пенсильванія, суттєво доповнила рівняння, створене британським фізиком Германном Глауертом. До слова, рівняння вивели майже сотню років тому.

Воно описує ідеальні умови повітряного потоку для максимальної аеродинамічної ефективності вітряної турбіни. Про е пише 24 Канал із посиланням на Science Daily.

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Як це вплине на вітрову енергетику

Т'ягі вважає, що її робота дозволяє зробити турбіни ефективнішими, зменшити витрати та збільшити обсяг виробленої енергії. Навіть незначне покращення коефіцієнта потужності – всього на 1% – може забезпечити електроенергією цілий район, підкреслює дослідниця.

Професор Свен Шмітц, який курує її дослідження, пояснив, що Глауерт свого часу зосереджувався лише на максимальному коефіцієнті потужності, але ігнорував інші важливі фактори – зокрема, силу та момент, які впливають на лопаті турбіни, а також їхній вигин під впливом вітру.

Я завжди відчував, що в підході Глауерта чогось бракує. Здавалося, має бути простіше рішення. Я запропонував цю задачу кільком студентам, але лише Дів’я наважилася її розв’язати. І зробила це блискуче,

– сказав він.

Т'ягі присвячувала дослідженню 10–15 годин щотижня, паралельно працюючи над дисертацією. Її підхід базується на варіаційному численні – математичному методі, який використовують у задачах оптимізації з обмеженнями.

Професор переконаний, що ці знання вплинуть на проєктування наступного покоління вітротурбін.

На вітряних турбінах у Німеччині встановлять радари для виявлення кораблів та безпілотників, щоб посилити морську безпеку. Це рішення зумовлене війною Росії проти України та диверсіями в Європі, а також проблемами з морською навігацією та зв'язком.