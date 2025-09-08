На співбесіді є одне питання, яке може зруйнувати навіть найкраще враження про кандидата. Експерт пояснив, як правильно відповідати, щоб не нашкодити собі.

Як відповідати на питання про слабкість на співбесіді?

Співбесіди при працевлаштуванні часто лякають, але є одне питання, яке здатне зіпсувати враження про вас: "Яка ваша найбільша слабкість?".

Це питання може стати справжнім випробуванням, адже надмірна чесність може відштовхнути роботодавця. Але ухилятися від відповіді теж небажано, тому що ніхто не повірить, якщо ви скажете, що ваша слабкість – "занадто велика ідеальність".

Експерт з кар'єри розповів, як правильно відповідати на це підступне питання під час співбесіди.

Коли інтерв'юер запитує: "Яка ваша найбільша слабкість?", інтерпретуйте це питання з практичної точки зору, а не з погляду недоліків особистості. "Іноді я дозволяю людям користуватися мною" або "Я сприймаю критику занадто особисто" – це погані відповіді. "Я занадто чесний" або "Я занадто багато працюю" – навіть якщо вам повірять, це створить враження, що ви будете дратувати оточуючих або вигорите,

– наголошує експерт.

Надмірна чесність може завадити отримати роботу / Фото Unsplash

Натомість він радить казати, що "Моя найбільша слабкість у контексті цієї роботи полягає в тому, що я ще не маю досвіду роботи з [платформою бази даних компанії]" або "Я ще не маю достатніх знань про [окремий конкретний аспект роботи], тому мені знадобиться деякий час, щоб навчитися".

Такий підхід демонструє реальну слабкість, яка стосується роботи, і робить вас відкритим та показує, що ви готові навчатися.

"Це реальні слабкі сторони, які мають відношення до роботи, але їх можна виправити незабаром після прийняття на роботу. Особистісні недоліки не є слабкими сторонами", – підкреслює експерт.

