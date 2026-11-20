Як правильно їсти цукерки "Стожари": міленіалів розділила на два табори незвична деталь
Здавалося б, що може бути простішим за поїдання цукерок? Але навіть навколо звичайних "Стожарів" знайшовся привід для суперечки. Одні залишають найсмачнішу частину наостанок, інші не розуміють такого підходу, а дехто взагалі віддає "шляпку" іншим.
Незвичайну дискусію розпочала користувачка Threads @thatimperfect. Вона запитала, як правильно їсти цукерки "Стожари" (раніше відомі як "Стріла"): починати з тонкого гострого кінчика чи зі "шляпки". І, схоже, зачепила тему, щодо якої у багатьох є принципова позиція, пише 24 Канал.
Як правильно їсти "Стожари": що думають українці
У коментарях швидко сформувалися два табори. Прихильники гострого кінчика переконані, що саме з нього потрібно починати.
З гострого звичайно, не видумуйте велосипед!
– написала користувачка @_cotton_ville.
Її підтримала @skir2013, яка також вважає, що спочатку треба з'їсти гостру частину, а вже потім переходити до "шляпки".
А ось @alba.shop.ua зізналася, що її ставлення до цих солодощів із роками змінилося. Раніше "Стожари" були для неї категорією несмачних цукерок, які могли довго лежати у подарованій коробці. Тепер же вона раптом почала їх їсти й пожартувала, що це, мабуть, ознака наближення старості.
Інша частина користувачів має власний ритуал – залишати "шляпку" наостанок. @polichka_gr пояснила це просто: найсмачніше потрібно берегти на закуску.
З нею погодилася @lapikova76, яка вважає, що верхню частину варто їсти останньою, адже вона твердіша.
Втім, не всі взагалі люблять цю частину цукерки. @sheikha_svitlana написала, що не їсть "шляпку" ще з дитинства. Авторка допису @thatimperfect зізналася, що має таку саму звичку й віддає її тому, кому вона подобається.
А користувачка @ket_pilipenko висловилася ще категоричніше: "Шляпка йде на**р". У відповідь авторка запропонувала альтернативу – віддавати її чоловікові.
Цей варіант, до речі, підтримала @martynivolga, яка також написала, що з'їдає гострий кінчик, а верхівку залишає чоловікові.
Знайшовся і варіант для тих, хто не хоче обирати між двома частинами. @kirsiilta пожартувала, що можна спробувати запхати цукерку до рота цілою, як хом'як соломинку.
Схоже, універсального способу їсти "Стожари" немає. Але тепер можна перевірити, чи збігаються ваші солодкі звички з тими, хто поруч.